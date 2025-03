Graduatorie, durata di tre anni per quelle valide il 15 marzo 2025

La durata delle graduatorie concorsuali negli enti locali viene riportata a tre anni; tutte le Pubbliche amministrazioni devono superare l’istituto del comando; si deve dare attuazione delle nuove regole sulla mobilità volontaria. Nella concreta applicazione di queste novità del Dl 25/2025 ora in discussione alla Camera per la conversione in legge occorre chiarire alcuni dubbi applicativi.

La durata delle graduatorie dei concorsi degli enti locali torna a essere fissata, come nelle previsioni dettate...