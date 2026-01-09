Gravi illeciti, sulla valutazione della Pa incide la compromissione del rapporto fiduciario con l’impresa
Tar Sicilia: l’affidabilità dell’operatore dev’essere apprezzata con riferimento alla specifica procedura e alle condizioni di esecuzione della commessa
L’apprezzamento della ricorrenza del grave illecito professionale è connotato da «un importante contenuto fiduciario», nel quale assume particolare rilevanza la condotta dell’operatore rispetto allo specifico contratto stipulando e alla posizione della singola stazione appaltante. L’Amministrazione, quindi, può utilizzare ogni tipo di elemento idoneo e mezzi adeguati a desumere l’affidabilità e l’integrità del concorrente, potendo evincere il compimento di gravi illeciti professionali da ogni vicenda...