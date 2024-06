Gruppo Fs: in tre mesi investimenti per 3,24 mld e aggiudicazioni per 4,5 miliardi All’incremento dei ricavi ha contribuito la vendita delle aree milanesi. Tra le recenti aggiudicazioni, c’è la gara in tre lotti da 58 milioni di euro aggiudicata da Rfi per ristrutturare 17 stazioni