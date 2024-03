Gruppo Toti, il tribunale nomina i commissari Lamaro e la holding in concordato preventivo

Avviato il concordato preventivo per il gruppo Toti. Il sigillo del Tribunale è arrivato nei giorni scorsi con l’avvio di due distinte procedure: una per la Silvano Toti Holding e l’altra per la controllata Lamaro Appalti. La decisione ha portato alla nomina di due commissari, l’avvocato Antonio Maria Leozappa per la capogruppo, e l’avvocato Leo Piccininni per l’operativa.

A questo punto scattano i sessanta giorni utili per presentare un piano di “ristrutturazione” e una relativa proposta ai creditori...