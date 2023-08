Gualtieri: più mezzi e 400 assunzioni nel piano Ama per l’emergenza di E.L.&E.

«Uno dei problemi che rallentano la pulizia della città e la raccolta dei rifiuti che abbiamo trovato in Ama al nostro insediamento riguarda il personale. Abbiamo fatto già 410 assunzioni a fronte di 227 cessazioni. Da poco è partito il reclutamento di altri 200 giovani operatori di Ama. Abbiamo ridotto del 25 % l’assenteismo e del 10 il tasso degli inidonei. E la situazione è iniziata a migliorare», lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione ieri della presentazione del nuovo piano di Ama per la pulizia della città presso la rimessa di Tor Pagnotta assieme al neo dg dell’azienda Alessandro Filippi.

Il sindaco della Capitale ha poi aggiunto: «Prevediamo circa 113 mezzi nuovi o nuovamente disponibili per inizio settembre, saranno 194 a fine anno e per l’avvio del Giubileo contiamo di avere circa 400 nuove vetture. A settembre contiamo già di avere più mezzi ma è l’ inizio di un percorso di miglioramento. Con questo piano saremo in condizioni di uscire dalla crisi delle scorse settimane per arrivare al Giubileo con una flotta adeguata» ha promesso Gualtieri.

Tassello cruciale del Piano rifiuti della Capitale è il termovalorizzatore, il cui bando di gara era previsto per i primi di agosto: «La gara per la realizzazione del termovalorizzatore non è stata ancora pubblicata ma lo sarà a breve» ha confermato il sindaco .