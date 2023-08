Heratech assegna il teleriscaldamento a Bologna, Ferrara e Forlì per 46,5 milioni di Alessandro Lerbini

I contratti degli accordi quadro avranno inizio il 1° marzo 2024 e termineranno il 31 dicembre 2026









Heratech stipula accordi quadro per la realizzazione di reti di teleriscaldamento nei territori della città metropolitana di Bologna, della provincia di Ferrara e di Forlì-Cesena. Il valore complessivo della procedura, divisa in quattro lotti, è di 46.506.776 euro.



Il lotto 1 riguarda il rifacimento della rete Cogen-Barca ed estensione Lazzaretto a Bologna per un importo di 15.078.418 euro. Il lotto 2 assegna il potenziamento della fonte geotermica di Ferrara e l'estensione della rete di teleriscaldamento...