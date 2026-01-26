Hotel, tra concorrenza e requisiti ristrutturazioni più onerose
Scenari immobiliari: la manutenzione varia in base alla categoria e alla posizione geografica e varia tra 30mila e 200mila euro a camera
Nelle principali città del Nord Italia i costi di restyling per i 3 stelle vanno da un minimo di 72mila a un massimo di 92mila euro per camera, mentre il budget si abbassa se i lavori riguardano strutture del Centro Italia (da un minimo di 55.500 a un massimo di 71mila euro) e sono ancora più contenuti al Sud: da 39.750 a 50.250 euro.«Il budget individuato – spiegano da Scenari Immobiliari - rappresenta le medie dei valori minimi e massimi a cui sono stati applicati dei correttivi al fine di normalizzare...