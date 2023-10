I bonus casa fanno i conti con la stretta sulle cessioni del credito di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Dopo la riapertura del canale delle Entrate per il trasferimento dei crediti restano incertezze sulla congruità delle spese per lavori in corso agevolati dalle detrazioni ordinarie









Sette giorni fa, dopo lo stop per adeguare i sistemi al decreto Antifrodi, è stato riaperto il canale telematico delle Entrate per comunicare la cessione dei bonus edilizi e lo sconto in fattura. Per molti contribuenti e professionisti, però, la riapertura è rimasta puramente teorica a causa delle incertezze sulle nuove regole.

I dubbi riguardano soprattutto chi ha cantieri in corso o in fase di avvio. Serve sempre il visto di conformità? Come si assevera la congruità delle spese? Si possono cedere...