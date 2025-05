I contrasti con il segretario generale giustificano la revoca dell’assessore

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2454/2025) ha chiarito che l’ampia discrezionalità di cui gode il sindaco nella revoca di un suo assessore non può trasmodare in una sorta di prerogativa arbitraria, da utilizzare all’occorrenza per “regolare i conti” con esponenti politici divenuti sgraditi o meno “yesman” degli altri. Tuttavia basta che sia saltata la fiducia dell’assessore non col sindaco direttamente, ma con il segretario comunale, per far ritenere legittima la revoca assessorile: ciò per lo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi