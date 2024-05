I controlli dei Comuni puntano anche verso le frodi sul bonus barriere

Il progetto di coinvolgere i Comuni nei controlli sul superbonus potrebbe andare oltre il 110 per cento. Allargandosi ad altre agevolazioni, a partire dal bonus barriere architettoniche e da quello per le facciate. A caccia di irregolarità e di frodi. Mentre avanzano i lavori sulla legge di conversione del decreto superbonus in commissione Finanze al Senato (martedì scorso c’è stato il primo voto, sulla proroga delle tariffe Tari, mercoledì prossimo è in programma l’audizione del ministro dell’Economia...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi