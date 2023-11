I divieti alle attività economiche posti dai Comuni hanno carattere eccezionale di Pippo Sciscioli

È legittimo solo per le ipotesi di “nuova apertura” di spazi per il gioco a una distanza inferiore a quella minima da luoghi sensibili

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







I Comuni possono porre limiti alle aperture o allo svolgimento di attività economiche sul proprio territorio solo per imperativi motivi di interesse generale e per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, e di tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e incolumità pubblica, della salute e del patrimonio storico, artistico e culturale.

Diversamente, i divieti, che non possono essere fissati in maniera apodittica ma secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità e in base a esigenze verificate in concreto dall’Amministrazione, lederebbero ingiustificatamente il principio generale della libertà di iniziativa economica, che ha copertura costituzionale ed euro-unitaria.

Su queste basi il Consiglio di Stato (sentenza n. 9071 del 18 ottobre) ha annullato il provvedimento adottato dal SUAP di una Unione dei Comuni che aveva denegato l’istanza di una società per l’apertura, ai sensi degli articoli 68 e 80 del testo unico leggi di pubblica sicurezza, di una discoteca a una distanza inferiore rispetto a quella minima contenuta in un Regolamento dell’Unione per l’esercizio del gioco lecito, nella parte in cui stabiliva che fra le sale giochi e le discoteche dovesse sussistere una distanza non inferiore a 500 mq.

E questo per fronteggiare la ludopatia, cioè la dipendenza da gioco d’azzardo patologico considerata quale forma di lesione della salute, e sul presupposto di considerare la discoteca un “luogo sensibile” in quanto frequentato per lo più da giovani, potenzialmente più esposti a tale forma di dipendenza.

I giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso della ditta, richiamando gli angusti confini entro cui può muoversi il potere inibitorio del Comune nei confronti delle attività economiche sul proprio territorio.

Nel caso di specie, la giurisprudenza amministrativa ( ispirandosi a quella della Corte di Giustizia Ue e della Corte costituzionale, a cominciare dalla sentenza n. 300/2011), ha sempre ribadito la legittimità  di leggi regionali o regolamenti comunali che prevedono limitazioni di distanza per l’aperture di sale giochi o di attività che effettuano lotterie e giochi a pagamento con vincite in denaro, trattandosi di un divieto pienamente giustificato da superiori finalità di interesse generale quali quelle afferenti la tutela della salute, di fronte alla quale la libertà di iniziativa economica può legittimamente considerarsi recessiva.

Ma non fino al punto di vietare anche la nuova apertura di attività economiche a forte aggregazione sociale, come appunto le discoteche, che sorgono in prossimità di sale giochi già esistenti.

In sostanza, il divieto del Comune è legittimo solo per le ipotesi di “nuova apertura” di spazi per il gioco a una distanza inferiore a quella minima da luoghi sensibili mentre non può essere invece considerato biunivoco, valido cioè sia per l’apertura di sale giochi rispetto a luoghi sensibili esistenti sia per l’apertura di altre attività economiche rispetto alle sale giochi esistenti.