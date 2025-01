I medici pronti a tornare sul piede di guerra

Tra 10 giorni, il prossimo 25 gennaio, tutti i camici bianchi, compresi i medici di famiglia finora rimasti un po’ in disparte, si sono dati appuntamento per decidere come alzare l’asticella dello scontro con il Governo. Una nuova mobilitazione che non è detto che si concretizzi per forza in un nuovo sciopero, come quello del 20 novembre che, va ricordato, allora non aveva registrato grandi adesioni.

«Vogliamo avere una vera interlocuzione con due soggetti: da una parte le Istituzioni perché ad oggi...