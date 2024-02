I posti liberi sono al Nord e gli aspiranti docenti al Sud

Chiusa la finestra per le iscrizioni al ministero dell’Istruzione è già tempo di programmare il prossimo anno scolastico. Una volta definiti i dati sui pensionamenti, al netto degli eventuali aumenti provocati dalla riapertura sui termini (su cui si veda altro articolo in pagina), e definiti gli organici docenti, che anche nel 2024/25 resteranno invariati, è già tempo di pensare alle prossime assunzioni. La speranza è che i due concorsi straordinari (uno per infanzia e primaria, l’altro per medie...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi