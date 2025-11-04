Imprese

I professionisti: Pmi da salvare dalla stretta sulle compensazioni

Commercialisti e consulenti del lavoro in audizione sulla Manovra di bilancio: va cancellata la verifica sulla regolarità contributiva e fiscale prima dei pagamenti Pa

di Federica Micardi e Matteo Prioschi

La Manovra 2026 secondo i professionisti, ascoltati ieri dalle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, ha un buon impianto di partenza ma sono necessarie correzioni. Il Consiglio nazionale dei commercialisti valuta positivamente la riduzione della pressione fiscale per il secondo scaglione di reddito (da 26mila a 50mila euro) dal 35 al 33%; le misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti; la conferma, per il triennio 2026-2028 del credito d’imposta Zes e Zls; la reintroduzione...

