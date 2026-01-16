I sistemi di segnalamento di Mermec conquistano il Tunnel sotto la Manica
Dotandosi dell’Ertms, Eurotunnel si prepara al futuro delle proprie attività e beneficerà dei progressi tecnici volti a migliorare le prestazioni
Le più moderne ed evolute tecnologie ferroviarie sviluppate dall’italiana Mermec conquistano il Tunnel sotto la Manica. Eurotunnel, concessionaria del tunnel ferroviario più lungo al mondo, che collega Folkestone (Gran Bretagna) e Coquelles (Francia), avvia la prima fase per l’installazione di un nuovo sistema di segnalamento ferroviario.
Il progetto rientra nel programma di modernizzazione del sistema di segnalamento del Tunnel della Manica e nella strategia di interoperabilità e accessibilità per...