Igiene ambientale, niente revisione dei prezzi se il servizio è continuativo ma su ordinanze d'urgenza autonome e distinte di Miche Nico

In questo caso non si configura un'ipotesi di proroga del medesimo rapporto contrattuale









Non si deve confondere la durata del servizio con la continuità e unicità del rapporto contrattuale. Ne consegue che nel caso in cui il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti venga espletato, anche per un lungo periodo, in base a ordinanze sindacali d'urgenza autonome e distinte che di volta in volta fissano il compenso per lo svolgimento del servizio, non si configura un'ipotesi di proroga del medesimo rapporto contrattuale e non sorge il presupposto necessario per applicare la...