Il Comune ha ampia discrezionalità nel perimetrare le sedi farmaceutiche di Pippo Sciscioli

Tenendo conto degli specifici bacini di utenza delle varie sedi in cui è possibile l'apertura









Il Comune ha ampia potestà discrezionale nella pianificazione del servizio farmaceutico sul proprio territorio, tenendo conto degli specifici bacini di utenza delle varie sedi in cui è possibile l'apertura delle farmacie, sia in fase di prima applicazione della novella legislativa contenuta nel Dl 1/2012 che nelle successive revisioni periodiche a carattere biennale.

Lo strumento pianificatorio, in precedenza qualificato come "pianta organica", dal 2012 non si configura più come atto di natura "complessa...