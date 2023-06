Il Comune non risponde in solido con chi non ha costruito le barriere architettoniche per discriminazione del disabile di Federico Gavioli

Il Comune non può essere ritenuto responsabile in solido, con il costruttore, per la discriminazione indiretta del disabile solo perché ha concesso la sanatoria all'edificio non in regola con le norme sulle barriere architettoniche; è quanto affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 17138/2023, che ha accolto il ricorso del Comune.

Nel...