Il consigliere filma il proprio intervento in aula: occorre un regolamento specifico
Lo ha chiarito il ministero dell’Interno, Dipartimento Affari Interni Territoriali spiegando che la previsione regolamentare assicura certezza, trasparenza e rispetto del contesto istituzionale
Il ministero dell’Interno, tramite il Dait ( Dipartimento Affari Interni Territoriali ) con il parere 10 settembre 2025, in risposta al quesito posto da un consigliere comunale, ha ritenuto che “in assenza di uno specifico atto regolamentare, il consigliere non possa, durante la seduta consiliare, filmare con il cellulare il proprio intervento”.
Il quesito, trasmesso da una Prefettura su istanza di un consigliere comunale al quale il Presidente del consiglio aveva negato la possibilità, ha dato modo...
