Il Consiglio di Stato ribadisce: l’affidamento diretto «procedimentalizzato» è una gara
Palazzo Spada boccia il ricorso di alcuni concorrenti contro l’assegnazione fiduciaria spiegando che la stazione appaltante ha in realtà svolto una competizione
Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza della V sezione n. 752/2026, ritorna sulla corretta configurazione dell’affidamento diretto che costituisce procedimento di assegnazione di un contratto alternativo rispetto allo «svolgimento di una gara».
Nel momento in cui il Rup articola l’assegnazione del contratto (pur configurando, sotto il profilo formale, l’assegnazione in termini di affidamento...