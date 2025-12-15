Il contratto sblocca il fondo per gli straordinari
Possibile aumentare le risorse a patto di rispettare il tetto generale di spesa
Possibile stanziare maggiori risorse sul fondo per il lavoro straordinario a condizione di rispettare il tetto 2016: questa una delle novità introdotte dal contratto 2022-2024, ora in via di stipula definitiva. Gli enti potranno aumentare la consistenza del fondo, tuttora costituito in base all’articolo 14 del contratto del 1° aprile 1999, previo accordo in contrattazione decentrata, con una differenza a seconda della tipologia di amministrazione: gli enti con dirigenza potranno procedere a condizione...