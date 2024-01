Il depuratore non funziona? Il sindaco è responsabile

Il sindaco non sfugge alla responsabilità per il cattivo funzionamento del depuratore che scarica in mare sostanze dannose alla salute oltre i limiti consentiti. Lo ribadisce la corte di cassazione, distinguendo tra i profili di responsabilità a carico del sindaco e dei responsabili amministrativi. La controversia sulla quale si sono pronunciati i giudici della Terza Sezione Penale della massima corte riguarda il caso del comune di Messina in relazione al depuratore cittadino. A causa del malfunzionamento...

