Il fine pubblico di un finanziamento va sempre verificato e perseguito per non incorrere in responsabilità erariale di Claudio Carbone

Link utili Corte dei Conti Lazio, sentenza n. 357/2023 Corte dei Conti

Si tratta della concessione economica di un contributo a favore delle pro loco per l'organizzazione di eventi









Le indicazioni fornite dall'articolo 12 della legge 241/1990 circa gli obblighi di predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari sono cogenti e il loro mancato rispetto per dolo o per colpa grave qualifica l'azione di risarcimento del danno erariale. È quanto si ricava dalla sentenza n. 357 del 2023 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, che è intervenuta circa il procedimento amministrativo ...