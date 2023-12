Il Governo dimezza i fondi dei parlamentari per coprire gli aumenti a sicurezza e difesa

L’emendamento governativo alla manovra che completa il finanziamento dell’accordo di metà novembre sul personale dei comparti sicurezza e difesa costa 113 milioni di euro. La cifra in sé non è impossibile, ma diventa parecchio impegnativa in tempi di margini di finanza pubblica ridotti all’osso. E il quadro delle coperture costruite al ministero dell’Economia mostra la fatica spesa per completare il puzzle.

Prima di tutto, con un blitz che appare destinato a non passare inosservato, il Governo dimezza il fondo per le modifiche dei parlamentari, di fatto dei soli senatori perché i deputati avranno a stento il tempo di dare un’occhiata alla manovra licenziata da Palazzo Madama prima della ratifica di fine anno necessaria a evitare l’esercizio provvisorio. Il fondo era già piuttosto striminzito, 100 milioni in tutto: che ora diventano 50 perché gli altri 50 vanno appunto agli stipendi di militari, polizia e vigili del fuoco.

Oltre che i tempi, insomma, si riducono anche le risorse per le modifiche dei senatori, che andranno presentate e votate in pochi giorni la prossima settimana in commissione Bilancio.

Il termine per i subemendamenti scade martedì, i voti dovrebbero partire mercoledì e chiudersi in 4-5 giorni se si vorrà rispettare l’appuntamento con l’Aula, già slittato tre volte e ora in calendario per lunedì 18 dicembre.

Mentre il Governo è ancora al lavoro per trasmettere al Senato un altro pacchetto di correttivi, insomma, quella che si profila è una marcia a tappe forzate, viziata anche dal malumore delle truppe parlamentari che già nelle scorse ore non sembravano entusiaste del ruolo non esattamente centrale giocato sulla manovra.

Ma il nuovo intervento sul personale in divisa, necessario a concretizzare la priorità assegnata dal Governo al comparto nel nuovo giro di rinnovi contrattuali del pubblico impiego, non farà storcere il naso solo ai senatori. Tra le misure chiamate a pagare pegno sull’altare della sicurezza c’è il rifinanziamento del fondo per le misure urgenti sull’accoglienza dei migranti e per il sostegno ai Comuni nella gestione dei minori non accompagnati: la dotazione aggiuntiva scritta nella stessa legge di bilancio (articolo 66, comma 1) perde 45 milioni in tre anni, 15 all’anno. L’ultima gamba delle coperture arriva infine da 30 milioni nel 2024, e altri 35 per l’anno successivo, sottratti ai fondi di Mef, viminale e dei ministeri di Giustizia e Infrastrutture oltre che della stessa Difesa.

I soldi raccolti per queste vie servono a finanziare la tradizionale «specificità» riconosciuta al personale del comparto, che si traduce in risorse aggiuntive per le buste paga (nel trattamento accessorio) oltre che, ora, nella previsione di polizze sanitarie e infortunistiche integrative. In cantiere c’è poi la «progressiva perequazione» del regime previdenziale di polizia, forze armate e vigili del fuoco. In questo caso, in controtendenza rispetto a quanto accade a medici, infermieri, dipendenti degli enti locali e maestri, si prospetta un «aumento del coefficiente di trasformazione del montante contributivo». Che tuttavia, riconosce la stessa relazione tecnica all’emendamento del governo, avrebbe bisogno di «maggiori risorse» rispetto ai 15 milioni in due anni dedicati dal correttivo al tema: già trovare questi soldi, però, è stato sufficientemente difficile da rendere oggi impraticabile qualsiasi ipotesi di sforzo in più.