Il Lazio allarga i limiti del Salva casa: nuovo tetto per le difformità

L’11 giugno approderà in Consiglio regionale la proposta di legge chiamata «Semplificazioni e misure incentivanti il Governo del territorio», nella versione licenziata dalla commissione Urbanistica. Si tratta di un testo che contiene moltissime correzioni alle norme sul governo del territorio ma che, tra queste, ha anche diversi passaggi di grande rilevanza proprio per l’applicazione del decreto n. 69/2024. Per capire l’importanza dell’intervento, bisogna partire dalla definizione di parziali difformità...

