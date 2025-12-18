Il Mit sbarra la strada ai frazionamenti finalizzati a evitare la rotazione degli operatori
Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, ricorda l’ufficio di supporto di Porta Pia rispondendo a un quesito
Con il parere n.3838 dell’11 dicembre 2025, l’ufficio di supporto si sofferma sui rapporti tra affidamento diretto e l’esigenza della rotazione. Nel dettaglio con il quesito si richiedeva della possibilità (o meno) di poter riaffidare «per mezzo di affidamento diretto la fornitura di un dato servizio (importo inferiore ai 140mila euro) ad uno specifico operatore economico, posto che, allo stesso operatore economico sono già stati affidati incarichi per il medesimo servizio al di sotto dei 5.000 euro...