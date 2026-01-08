Il nuovo badge di cantiere attende il decreto attuativo
Termine di 60 giorni per rendere operativo lo strumento di controllo. Il chiarimento contenuto nella legge di conversione del Dl 159/2025
L’obbligo di fornire ai dipendenti il nuovo badge di cantiere previsto dal Decreto Sicurezza (Dl 159/2025) diventerà operativo solo dopo il relativo decreto attuativo. Questo quanto chiarito grazie alla modifica apportata al testo del decreto dalla legge di conversione 198/2025, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 30 dicembre scorso. Si ricorda che il Dl 159/2025 ha introdotto un nuovo badge di cantiere (articolo 3) obbligatorio per le imprese che operano in appalto e subappalto nei cantieri ...