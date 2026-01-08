Imprese

Il nuovo badge di cantiere attende il decreto attuativo

Termine di 60 giorni per rendere operativo lo strumento di controllo. Il chiarimento contenuto nella legge di conversione del Dl 159/2025

di Antonella Iacopini

L’obbligo di fornire ai dipendenti il nuovo badge di cantiere previsto dal Decreto Sicurezza (Dl 159/2025) diventerà operativo solo dopo il relativo decreto attuativo. Questo quanto chiarito grazie alla modifica apportata al testo del decreto dalla legge di conversione 198/2025, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 30 dicembre scorso. Si ricorda che il Dl 159/2025 ha introdotto un nuovo badge di cantiere (articolo 3) obbligatorio per le imprese che operano in appalto e subappalto nei cantieri ...

