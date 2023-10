Il nuovo codice dei contratti punta sull’equilibrio contrattuale di Elena Quadri (*)









Il nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 31 marzo 2023 n. 36) riveste particolare rilevanza, oltre che per le semplificazioni e le razionalizzazioni introdotte dalla Commissione che lo ha redatto rispetto al Codice precedente (Dlgs 18 aprile 2016 n. 50) – recepite in massima parte nel corso dei lavori delle Commissioni parlamentari – per aver inserito una parte introduttiva sui principi, che devono costituire la stella polare di orientamento nell’interpretazione e nell’applicazione delle diverse disposizioni normative che lo compongono. Nell’ambito dei suddetti principi è ricompreso quello di conservazione dell’equilibrio contrattuale (articolo 9). Dalla lettura della norma appare chiaro che il principio deve essere interpretato come esigenza di ristabilire il sinallagma (la corrispettività) di tipo funzionale tra le prestazioni, in senso essenzialmente economico, e che lo stesso viene in rilievo in fase esecutiva e non come sinallagma genetico rilevante in fase di costituzione del rapporto negoziale, atteso che le regole stabilite in sede di predisposizione della legge di gara e cristallizzate con l’aggiudicazione e la successiva stipula del contratto non potranno essere alterate, in omaggio al rispetto del principio della par condicio fra i partecipanti alla procedura di evidenza pubblica. Balza agli occhi come il modello della norma sia costituito dalla eccessiva onerosità sopravvenuta che può verificarsi nei casi di contratti ad esecuzione periodica o continuata ovvero ad esecuzione differita (articolo 1467 del Cc) a causa di eventi straordinari e imprevedibili (la disposizione normativa richiama, infatti, anche le regole sull’impossibilità parziale per il caso di prestazione in parte o temporaneamente inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti), ma a differenza dell’istituto civilistico non dà luogo alla risoluzione del contratto, bensì al solo diritto alla rinegoziazione del medesimo per ricondurlo ad equità.

Invero, nel bilanciamento fra i contrapposti, complessi e rilevanti interessi pubblici e privati che vengono in rilievo nel settore dei contratti pubblici, si è ritenuto prevalente quello a non porre nel nulla l’intera operazione che ha dato vita all’acquisizione della commessa pubblica, dando, però, la possibilità al contraente svantaggiato di ristabilire l’equilibrio contrattuale originario risultante in sede di aggiudicazione della procedura concorsuale, salvo che non abbia volontariamente assunto il rischio del sopraggiunto disequilibrio. Viene così ripristinato il riferimento al principio in via generale, che, invece, era stato limitato dal Codice del 2016 alle sole concessioni (articolo 165), in quanto anche l’applicazione dell’istituto della revisione prezzi era applicabile solo in presenza di un esplicito richiamo dello stesso nell’ambito delle clausole della lex specialis di gara (articolo 106 del Dlgs n. 50 del 2016).

Secondo le previsioni dell’articolo 9 del nuovo Codice dei contratti, la rinegoziazione secondo buona fede delle originarie condizioni contrattuali per ristabilire l’equilibrio economico (la corrispettività nel valore tra le prestazioni) costituisce un diritto che sorge solo nel caso in cui sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili al momento della stipula, al di fuori dell’ambito della normale alea e delle ordinarie fluttuazioni del mercato di riferimento; dunque, solo in seguito ad avvenimenti straordinari e imprevedibili che siano idonei ad alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto e, si ritiene, estranei alla responsabilità dello stesso contraente svantaggiato. La norma specifica, inoltre: che gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti nell’ambito delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti, e, se necessario – dunque in subordine – anche utilizzando le economie da ribasso d’asta e solo nei limiti del ripristino dell’originario equilibrio del contratto risultante dall’aggiudicazione, senza alterazione della sua sostanza economica; che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio delle interferenze da sopravvenienze. Costituiscono applicazione concreta del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale in sede di esecuzione l’istituto della revisione prezzi (articolo 60), reso obbligatorio e generalizzato mediante l’inserimento di specifiche clausole in tutti i contratti, e la modifica dei contratti in corso di esecuzione (articolo 120), che andranno, dunque, interpretati alla luce delle previsioni dell’articolo 9, come dispone la stessa norma.

(*) Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - a cura di Giancarlo Montedoro