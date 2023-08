Il nuovo Pnrr e il Repower all’esame Ue Regioni e Comuni contro la revisione di M.Se.

Il ministro agli Enti locali: «Nessun intervento sarà definanziato»









Prende il via l’esame da parte dell’Unione europea della tanto attesa revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr. Il documento con le proposte italiane è stato trasmesso a Bruxelles e la Commissione Ue ha ora due mesi di tempo per dare il suo via libera. Poi toccherà al Consiglio dire la sua entro quattro settimane adottando la decisione che chiuderà la procedura. «La Commissione valuterà se il piano modificato soddisfa ancora i criteri di valutazione delineati nel regolamento...