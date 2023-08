Il patteggiamento nel nuovo Codice appalti e il diritto della Ue di Miriam Allena e Francesco Goisis









Il nuovo Codice dei contratti pubblici, nella versione definitiva approvata dal Governo, prevede che la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il c.d. patteggiamento, non comporti più l’esclusione automatica di una impresa da una gara d’appalto. L’idea era quella di allineare il Codice alla riforma Cartabia, che ha escluso gli effetti c.d. extrapenali del patteggiamento, ossia la possibilità che colui che patteggia in sede penale subisca conseguenze in sede civile o disciplinare-amministrativa...