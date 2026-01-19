Il Pnrr corre in provincia: chiarezza sulle tappe finali

I giorni che restano alla chiusura del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono davvero pochi: il 31 marzo è il termine che l’Europa ha dato all’Italia per completare tutte le missioni, per arrivare entro il 30 giugno a espletare le pratiche per ottenere il riconoscimento delle spese e il rilascio dei fondi.



Operazione, quella della rendicontazione, estremamente complessa e impegnativa, ma di una importanza enorme: eventuali errori potrebbero compromettere la validazione finale degli interventi...

