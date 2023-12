Il Pnrr, un driver per l’acquisizione di nuove competenze nella Pa

Il Pnrr ha segnato il passaggio dai programmi compliance based in cui occorre rendicontare la spesa sostenuta nel rispetto delle condizioni di finanziamento a quelli performance oriented nei quali invece contano i risultati raggiunti (pay by results).

Muovendo da tale consapevolezza, non sarà più sufficiente elaborare tecniche di monitoraggio e rendicontazione che seguano lo sviluppo dei cronoprogrammi di spesa inizialmente pianificati, ma in ciascuna fase del Pnrr, sarà necessario mettere a punto un sistema di misurazione dell’impatto che gli interventi avranno – anche in chiave prospettica - sulla dimensione sociale e ambientale.

A molti l’idea potrebbe risultare innovativa, ma, di fatto, i valori della solidarietà sociale, dell’equità, della tutela dell’ambiente, sono incastonati tra i principi fondamentali posti a base della Costituzione Italiana e avrebbero dovuto, già da tempo, orientare l’azione dei policy makers. A corollario di tale tesi si pone l’assunto che l’equilibrio di bilancio degli enti pubblici, anch’esso costituzionalmente garantito, non può essere il frutto di generiche previsioni né può essere il risultato di semplici operazioni numeriche né tantomeno può rappresentare, di per se stesso, un valore, ma deve essere finalizzato ad assicurare prioritariamente il nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati esplicitando, di volta in volta, i valori che le politiche pubbliche devono sorreggere (Corte costituzionale n. 275/2016).

Il principio dell’accountability, d’altra parte, esige che chi sia stato investito del potere di amministrare risorse pubbliche debba rendere il conto, in modo chiaro e trasparente, per consentire all’elettore di valutare se ciò che è stato inizialmente programmato sia stato effettivamente realizzato a vantaggio delle generazioni presenti e future e se il prelievo effettuato con la leva tributaria sia stato restituito alla collettività sotto forma di servizi di qualità e/o infrastrutture in grado di dispiegare utilità e di intercettare bisogni effettivi. Questo sviluppo dell’agire pubblico che ripercorre le fasi della programmazione , della gestione/esecuzione e della rendicontazione per risultati della spesa - facile da immaginare ma spesso difficile da realizzare - è alla base della democrazia rappresentativa ed al contempo delinea la migliore via di attuazione del principio di equità intergenerazionale.

La differenza rispetto al passato risiede nel fatto che, da una parte, è possibile riscontrare una crescente attenzione degli enti finanziatori verso i reali benefici conseguibili attraverso l’esecuzione dei progetti ammessi al finanziamento e, simmetricamente, dall’altra parte, gli stessi enti erogatori di fondi, unitamente agli utenti finali, mostrano meno tolleranza nei confronti di progetti con performance non soddisfacenti. Questa modifica di prospettiva ha comportato l’estensione del ciclo di vita del progetto ben oltre la data di conclusione delle attività di sviluppo, fino a includere anche il periodo di tempo necessario per verificarne l’effettiva capacità di conseguire i benefici previsti. Dal punto di vista della gestione degli interventi e dell’organizzazione dei controlli ciò mette in campo nuove sfide.

Per gli operatori del settore e per gli organi di revisione si apre quindi una nuova stagione con la prospettiva di agire in un contesto che va oltre la mera rendicontazione finanziaria per abbracciare invece il ben più ampio tema della sostenibilità sociale e ambientale e della creazione di valore pubblico.

In realtà già con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2022/INPR la Corte dei conti invitava ad un approccio basato su un sistema multidimensionale di valutazione in grado di misurare l’impatto derivante dai progetti d’investimento realizzati.

Sotto il profilo gestionale - per essere certi di realizzare ciò che ci si è prefissi - risulta utile l’impiego di tecniche di project management che definiscano temporalmente le attività da compiere, che consentano di effettuare analisi di contesto adeguate, che facciano tenere in debito conto, per tutta la durata del progetto, gli interessi di cui sono portatori gli stakeholders, che attribuiscano la responsabilità di determinate fasi a soggetti ben individuati, che consentano di fare ex ante un’analisi dei rischi di insuccesso al fine di minimizzarne le probabilità e l’impatto di accadimenti imprevisti.

In ambito di controlli invece si parte dal postulato che non è rilevante solo se e quanto si spende ma occorrerà verificare, di volta in volta, se, attraverso la spesa sostenuta, si sia o meno raggiunto lo scopo prefissato, in tale ottica sarà necessario effettuare delle analisi di impatto.

Una valutazione di impatto si prefigge di misurare sotto il profilo quali-quantitativo, in base ad una rigorosa analisi causa effetto, i cambiamenti prodotti in un determinato contesto in seguito ad un intervento pubblico. Il cambiamento deve tradursi nella modifica di una o più variabile di outcome individuate ex ante ossia di una caratteristica del contesto osservabile e misurabile (es. il tasso di occupazione, il tasso di povertà, il tasso di natalità, il gender pay gap, il tasso di inclusione, ecc.). La variazione registrata nella caratteristica presa a riferimento in presenza del trattamento, rispetto al caso di assenza dello stesso, rappresenta l’impatto della politica pubblica attivata. Possiamo affermare che c’è stato impatto se l’esigenza che ha richiesto l’intervento pubblico è stata soddisfatta (integralmente o parzialmente). L’analisi prevede altresì lo studio dell’andamento nel tempo delle modifiche apportate al contesto. Ovviamente occorre il perdurare nel tempo delle modifiche apportate affinché l’impatto possa considerarsi stabile ed effettivo ed imputabile all’intervento.

Si tratta a ben vedere di valutazioni alquanto complesse e comparative per le quali occorre disporre di un controfattuale da esaminare ossia di un contesto in cui l’intervento non viene realizzato. Occorre altresì tenere conto di almeno due ordini di distorsioni: la prima riguarda la circostanza che il contesto controfattuale potrebbe presentare caratteristiche molto diverse da quello in cui viene operato l’intervento, la seconda riguarda la circostanza che le modifiche operate nel contesto iniziale potrebbero derivare anche da fattori diversi (effetti spontanei, effetti mediati da altri interventi, ecc.) non riferibili all’intervento operato.

Il cambio di paradigma, sia gestionale-organizzativo che di controllo, si è abbattuto senza avvisaglie sulla pubblica amministrazione italiana già stremata da anni di spending review e dai limiti al turn over e, seppur impreparata, in modo compatto, ha reagito proattivamente alle moltissime novità introdotte. Tale dato è confermato dalla relazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (Deliberazione N. 34/ SSRRCO/REF/2023 del 6 novembre 2023) sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ove emerge che, nel primo semestre 2023, risultano interamente conseguiti i 28 obiettivi europei e rispettate, in ragione del 74%, le scadenze di rilievo unicamente nazionale. La Corte dei Conti rileva tuttavia che la realizzazione del Pnrr potrebbe scontare delle difficoltà, considerando la limitata dotazione della Pa italiana di personale specializzato in ambito digitale.

Senza scadere nelle solite “lamentazioni” emerge, per gli enti locali, la necessità di ottimizzare le risorse costruendo un sistema reticolare di alleanze e sinergie con altre entità istituzionali e con soggetti terzi che appartengono alla società civile sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato. A tal proposito risulta particolarmente significativo quanto riportato nel rapporto Global Sustainable Investment Alliance (2020) dal quale si apprende che gli investimenti sostenibili sono fortemente cresciuti del 64% nel quadriennio 2016/2020. Tali investimenti, chiamati ESG (Environmental, Social & Governance) pur non rinunciando ad un ritorno finanziario in linea con i mercati, realizzano significative migliorie in ambito di welfare sociale e di transizione ecologica soddisfacendo, al contempo, le aspettative degli investitori che, per ideologia o per opportunismo, vogliono tenere un atteggiamento responsabile e concorrere alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità (SDGs – Sustainable Development Goals). Dai mercati finanziari dunque possono arrivare ingenti risorse per la realizzazione di interventi, anche della Pa, ritenuti sostenibili. Si pensi banalmente al tema del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti direttamente e intimamente connesso all’economia circolare.

Per non restare in un ambito di pura teoria e per far sì che gli interventi pubblici divengano attrattivi anche dal punto di vista finanziario occorre ripensare le partnership tra pubblico e privato e acquisire competenze per progettare nuovi strumenti di procurement (outcome based contract) nei quali l’oggetto del sinallagma contrattuale non sarà più la cessione di beni e servizi bensì il raggiungimento di un risultato preventivamente condiviso, identificato in modo definito e puntuale e misurato attraverso indicatori di performance ben specificati (KPI). Attraverso tali strumenti di procurement, gli operatori economici saranno quindi direttamente incentivati a fornire risultati di qualità agli utenti del servizio.

Il Regolamento Finanziario dell’Ue (reg. 2018/1046) suggerirebbe come modello di riferimento quello dei FNLTC (Financing Not Linked To Cost – Finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni) ma, considerata la complessità procedurale nello sviluppo di siffatti progetti e tenuto conto della scarsa familiarità della Pa italiana con i value-based contract, per il Pnrr è stata adottata una soluzione di compromesso prevedendo che il saldo dei contributi dell’Ue non venga erogato, come nel caso dei Fondi Strutturali, all’esito positivo dei controlli di primo livello sulla spesa sostenuta, bensì solo dopo aver dimostrato di aver realizzato i target e le milestones concordate. Da queste considerazioni deriva che anche il Pnrr, sebbene in versione minor, può essere considerato uno strumento di impact investing con il quale esercitarsi per sfruttarne la portata innovativa da riutilizzare anche successivamente in forme diverse e più evolute.

Il Pnrr, forse non riuscirà a superare tutti i divari da cui siamo afflitti, ma rappresenta un’importante occasione per cambiare l’approccio culturale della pubblica amministrazione alla spesa pubblica e al procurement.

(*) Coordinatore delle Sezioni Ancrel della Regione Siciliana, Dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Alcamo

Ancrel Nazionale ed Ancrel Palermo in collaborazione con ODCEC Palermo organizzano il giorno 15 dicembre 2023 dalle ore 9,00 alle ore 13,30 un CONVEGNO GRATUITO su: LA PROGRAMMAZIONE, LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO, I CONTROLLI E LA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI PNRR c/o Sede dell’ODCEC di Palermo. Scarica la brochure