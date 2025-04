Il Presidente del consiglio comunale può essere revocato solo per fatti significativi

Il Tar Sardegna, con la sentenza n. 296/2025, ha stabilito il principio di diritto secondo cui la decisione di revocare il Presidente del consiglio comunale, la cui stabilità in carica e di per sé garanzia del corretto svolgimento dei lavori consiliari, deve trovare fondamento in fatti realmente significativi e non in episodi occasionali e/o di semplice imperfetto esercizio delle funzioni.

Il fatto

Dinanzi al tribunale amministrativo del capoluogo sardo è stata impugnata la delibera consiliare...