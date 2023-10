Il principio della fiducia: discrezionalità e tutele di Gianluca Russo (*) - Rubrica a cura di Anutel









Seppur sorto in carenza di una specifica direttiva europea, il Dlgs 36/2023, apre le porte a principi che caratterizzano l’intera materia dei contratti pubblici.

Quelli contenuti nel nuovo codice mirano non solo ad orientare l’interpretazione e l’applicazione delle singole disposizioni ma fungono da veri e propri “garanti” degli interessi pubblici e privati in gioco.

Risultato, fiducia, accesso al mercato, possono a pieno titolo, essere considerati “principi-valori”, presentando un contenuto aperto a una pluralità indeterminata di ponderazioni e applicazioni.

Tutela dell’affidamento, buona fede, conservazione dell’equilibrio contrattuale, applicazione dei contratti collettivi di lavoro, sono invece da considerarsi “principi-regole”, riferiti a fattispecie specifiche e con carattere marcatamente applicativo.

I primi tre, costituiscono una vera e propria pietra miliare su cui si fonda la disciplina di governo del nuovo codice degli appalti.

Una triade, funzionale a realizzare il risultato amministrativo, che sia nel contempo coerente con la fiducia nei confronti dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Quello del risultato, viene in ogni caso indicato dal legislatore, come principio prevalente, da leggersi in “combinato disposto” con quello della fiducia.

Concetto questo, estraneo alla tradizione del diritto amministrativo di casa nostra, da considerarsi quindi non in senso tecnico, ma nel significato suggerito dal linguaggio comune.

Fiducia implica nel caso di specie ampio margine di discrezionalità nell’agire amministrativo e quindi ulteriori responsabilità in capo agli operatori meritevoli di tutela da parte delle Amministrazioni da cui dipendono.

È da questo paradigma, che prende le mosse la disposizione di cui all’articolo 2, comma 4 che testualmente recita: «Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale…omissis..».

In questa nuova prospettiva, l’affermazione del principio della fiducia mira a favorire quindi l’esercizio della discrezionalità delle stazioni appaltanti attraverso l’ampliata autonomia decisionale dei funzionari pubblici che presuppone quella che la Relazione al Codice definisce “rete di protezione” rispetto al rischio giuridico-patrimoniale che accompagna il loro operato.

Ecco quindi giustificata la disposizione del predetto articolo. 2 comma 4.

Restano in ogni caso i problemi operativi legati all’effettiva applicazione della stessa.

La formulazione lascia non pochi dubbi interpretativi almeno nella parte in cui prescrive che le stazioni appaltanti “adottano azioni” per la copertura dei rischi assicurativi e non anche dispone espressamente che attivano specifiche polizze per la copertura dei rischi assicurativi.

Ad ogni modo è ragionevole pensare che rispetto alle finalità prefissate dal legislatore le azioni da adottare sono rappresentate dalla sottoscrizione di idonee polizze assicurative a copertura dei rischi per il proprio personale.

Quali sono i rischi che le polizze all’uopo stipulate dovrebbero coprire??!!

La formula relativa ai “rischi per il personale” è di ampia lettura e appare idonea a coprire casi sia di responsabilità civile sia di responsabilità erariale.

La copertura assicurativa relativa alle fattispecie di dolo, naturalmente, deve escludersi.

Quanto alla responsabilità per colpa grave, l’assicurazione deve essere intesa essenzialmente a coprire il rischio dell’interpretazione giudiziaria estensiva, volta a valicare l’immunità per la colpa lieve, mentre non appare ragionevolmente riferibile a gravi negligenze.

Da un lato, si afferma che costituisce colpa grave «la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto».

Dall’altro, si chiarisce che “non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”.

Anche il riferimento alle “autorità competenti” rischia di complicare ulteriormente la questione, postulando l’intervento dell’ANAC o tutt’al più dell’AGCM e delle autorità di regolazione nei settori speciali. Da risolvere anche la problematica legata all’individuazione di un massimale.

Il legislatore rimane finora alieno a qualsiasi ipotesi di predeterminazione di un tetto alla responsabilità erariale.

In ogni caso, da più parti si spera, che le reti possano di fatto effettivamente essere calate.

(*) Dirigente Amministrativo Asl, docente Anutel

