Il reato di abuso di ufficio non sempre coincide con la paura della firma

Una pluralità di condotte che non saranno più punibili. Se verrà cancellato l’abuso d’ufficio, come previsto dal disegno di legge approvato dal Senato e ora all’esame della Camera, a restare prive di una sanzione penale saranno le più diverse azioni dei pubblici ufficiali o delle figure a questi parificate. A esemplificare, in un parere fortemente critico sul provvedimento, è il Consiglio superiore della magistratura, restando su piano di concretezza ancorato a una serie di sentenze della Cassazione...

