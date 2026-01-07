Il recupero della quota di ripiano del disavanzo consente l’utilizzo dell’avanzo vincolato corrente
La variazione al bilancio di previsione, sulla quale è necessario acquisire il parere dei revisori dei conti, può essere effettuata solo dopo l’approvazione del rendiconto di gestione
Gli enti in disavanzo potranno applicare all’esercizio in corso di gestione l’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio precedente se dimostreranno di avere recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione. Con il comma 664 della legge di bilancio 2026 (Legge 199/2025) si dispone infatti, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898 della legge 145/2028, la possibilità per gli enti locali che hanno recuperato la quota...