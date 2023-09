Il regolamento interno sul part time sfugge al confronto con i sindacati di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

L'ente può stabilire autonomamente i termini entro cui i dipendenti possono chiedere di esercitare il diritto di tornare a tempo pieno









L'adozione del regolamento sulla disciplina dei rapporti a tempo parziale può avvenire senza attivare preventivamente il confronto con la parte sindacale, ciò in ragione del fatto che la norma contrattuale sulle relazioni sindacali annovera in tale ambito solo gli aspetti relativi alla disciplina dell'orario flessibile, della turnazione e dell'orario multiperiodale.

In assenza di una specifica disposizione in tal senso, la disciplina regolamentare dell'ente può stabilire autonomamente i termini entro...