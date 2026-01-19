Il rendiconto blinda le verifiche sui contributi alla finanza pubblica
Il legislatore ha irrigidito il monitoraggio colpendo chi ritarda. La leva è quella delle sanzioni automatiche
Chiuso il preventivo 2026-2028, gli enti locali volgono lo sguardo al rendiconto 2025 chiamato a certificare, per la prima volta a consuntivo, il rispetto degli impegni assunti sul concorso alla finanza pubblica. Proprio per questo il legislatore ha irrigidito il monitoraggio colpendo chi ritarda.
La leva è quella delle sanzioni automatiche. Il comma 793 della legge 205/2024 stabilisce che gli enti che, entro il 31 maggio, non trasmettono alla Bdap i dati di consuntivo o di preconsuntivo dell’esercizio...
Nuovo metodo accelerato di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità introdotto dalla legge di bilancio 2026
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel