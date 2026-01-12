Il tempo dei controlli sanitari obbligatori è orario di lavoro
Il tempo dedicato dai lavoratori ai controlli sanitari obbligatori previsti dal decreto legislativo a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva, devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro.
Questa una delle importanti modifiche apportate al Dlgs 81/2008 dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del Dl 159/2025 coordinato con la legge di conversione n. 198 del 29 dicembre 2025.
L’articolo 20 del decreto sicurezza enuncia...