Il termine per i controlli del Comune su una Scia è perentorio
La legge 182/2025, articolo 1, (semplificazioni in materia di attività economiche) ha ridotto da 12 a 6 mesi il termine a disposizione per la Pa per intervenire
Quali poteri il Comune, e per esso il Suap in caso di un’impresa o di edilizia produttiva, può esercitare nei confronti di una Scia per l’avvio di attività?
L’articolo 19, comma 3, della legge 241/1990, così come modificato dalla legge Madia (legge 124/2015), configura tre tipologie di poteri:
1) conformativo, quando il Comune invita la ditta a integrare la documentazione prodotta ma risultata carente a corredo della Scia, senza sospendere l’attività;
2) inibitorio e con sospensione dell’attività, da...