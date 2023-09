Il titolo abilitativo in sanatoria non si perfeziona con il silenzio assenso di Davide Madeddu

Ma - ricorda il Tar Lazio - richiede la presenza delle condizioni e i requisiti previsti dalla legge per il rilascio









Il titolo abilitativo non si perfeziona con il silenzio assenso (che è solo uno strumento di semplificazione amministrativa) ma richiede la presenza delle condizioni e i requisiti previsti dalla legge per il rilascio. Con questa motivazione il Tar del Lazio, con la sentenza numero n.13247/2023 ha respinto il ricorso di una persona contro il diniego della concessione in sanatoria da parte del Comune romano di Ariccia per alcuni abusi presenti in una casa a schiera costruita in difformità rispetto ...