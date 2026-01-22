Illecito professionale, il Tar Lombardia precisa i confini dell’esclusione
No a fatti compiti prima del triennio di riferimento o riferiti a soggetti privi di ruoli qualificati nell’organizzazione societaria. Serve anche una motivazione puntuale (no copia-incolla)
Il Tar Lombardia, Sezione prima, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 227, fa il punto sulle novità introdotte dal nuovo codice dei contratti alla disciplina dell’illecito professionale grave, quale causa di esclusione dalle gare degli operatori economici. Afferma il Collegio che, alla luce della disciplina recata dal Dlgs n. 36 del 2023, la causa di esclusione per grave illecito professionale non può essere fondata su fatti che si collocano al di fuori dell’arco temporale di rilevanza espressamente...