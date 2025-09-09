Immobili degli enti pubblici in bilancio a valore di mercato
I nuovi principi Itas per le amministrazioni in linea con gli standard Oic
Pubblica ammnistrazione ed enti locali alla prova dei principi contabili. La riforma 1.15 del Pnrr prevede l’adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual, che registra le transazioni economiche in base al principio di competenza.
Per supportare le amministrazioni pubbliche nella elaborazione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale, relativi all’esercizio 2025 nell’ambito della fase pilota, il ministero dell’Economia ha predisposto modelli di raccordo fra ...
