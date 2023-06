Immobili, frenano le aste: nel semestre il calo è del 21% (e spesso sono svendite) di Maximilian Cellino

L'analisi di Reviva evidenzia in Italia un aumento delle sofferenze nel settore









Prosegue senza sosta la riduzione delle aste immobiliari effettuate in Italia. Nella prima metà del 2023 sono state 85.535, un numero inferiore del 21% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e che rappresenta il peggior semestre d'avvio dal 2019 se si esclude il dato del 2020, falsato dalla sospensione delle operazioni per la pandemia. A ricordarlo è Reviva, leader nella vivacizzazione delle aste immobiliari, che aiuta investitori in Npl, banche e servicer a migliorare le performance di recupero...