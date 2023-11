Immobili merce, anche con la nuova Imu la dichiarazione è a pena di decadenza di Pasquale Mirto

Link utili Cassazione civile, ordinanza n. 28806/2023 Sezione Tributaria

Presentazione del modello indispensabile all’esenzione degli immobili merce

La nuova Imu non ha eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, al fine di ottenere l’esonero dall’imposta. Questo è l’importante principio enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 28806/2023.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 gli immobili merce – ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione – son esenti da Imu (articolo 1, comma 751, della legge 160/2019).

In passato, l’articolo 2, comma 5-bis, del Dl 102/2013, prevedeva una serie di ipotesi in cui la spettanza delle agevolazioni Imu era subordinata alla presentazione della dichiarazione a pena di decadenza. Tale disposizione risulta ancora oggi vigente, non essendo stata espressamente abrogata e non ponendosi in contrasto, sulla base di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, con norme sopravvenute.

E in effetti, nella nuova Imu disciplinata dalla legge 160/2019, non è previsto espressamente un obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, ma per alcune casistiche è disposto che per ottenere i benefici «in ogni caso» il soggetto deve attestare in dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. Si tratta dei beni merce, degli alloggi sociali e delle abitazioni di militari, ovvero alcune delle ipotesi per le quali il Dl 102/2013 prevedeva espressamente l’obbligo dichiarativo a pena di decadenza.

A ciò occorre aggiungere un fermo orientamento del giudice di legittimità, in base al quale il Comune impositore è esonerato dall’onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza di denuncia, non diversamente surrogabile, non può essere riconosciuto alcun beneficio (Cassazione n. 15419/2021). E di tale orientamento (finalmente) il Mef prende atto in una risposta fornita all’interno dell’iniziativa Telefisco 2023, nella quale si dà atto dell’orientamento del giudice di legittimità che ha costantemente ritenuto che «il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario» (Cassazione n. 37385/2022).

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28806/2023, aggiunge un ulteriore tassello, ritenendo ancora applicabile l’obbligo dichiarativo previsto dal Dl 102/2013. Afferma la Corte: «questa Corte ha tuttavia recentemente chiarito, con l’ordinanza n. 5191/2022, sulla scorta di principi che il Collegio condivide, che della L. n. 160 del 2019, summenzionato art. 1, comma 769, non ha abrogato del D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-bis, al che consegue che l’esonero dall’IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione».

Ovviamente, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione risulta applicabile non solo ai beni merce, ma anche a tutte le altre ipotesi dichiarative elencate nel Dl 102/2013, ovvero i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci, gli alloggi sociali, e le abitazioni dei militari.

È un dato di fatto storico che, allorquando il giudice di legittimità fornisce un’interpretazione non aderente a quella ministeriale, al primo appuntamento successivo si interviene con una modifica normativa, sicché è facile immaginare che le previsioni contenute nel Dl 102/2013 presto saranno abrogate.