Immobili, proprietario catastale sempre responsabile (se non c’è altro titolo)

Un comune toscano ha emesso una ordinanza ex articolo 54 del Dlgs n.267/2000 per eseguire interventi d’urgenza volti a evitare i rischi per la popolazione dovuti a un fabbricato pericolante nel centro cittadino. L’ordinanza è stata inviata agli eredi degli originari proprietari indicati nei registri catastali. Non avendo trovato indicazioni recenti e incontrovertibili sulla proprietà immobiliare, l’ente locale si è infatti impegnato in una ricerca documentale su varie fonti risalenti nel tempo. Più...

