Immobili pubblici cartolarizzati, l’Imu ricade sull’ente utilizzatore di Luigi Lovecchio

La soggettività passiva Imu sugli immobili pubblici oggetto di operazioni di cartolarizzazione deve essere rinvenuta in capo all’ente pubblico effettivo utilizzatore degli stessi, a non già in capo alla Sgr di gestione degli immobili.

Questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, nella sentenza n. 4372/16/2023 (presidente Lentini, relatore Caputi).

La questione affrontata dai giudici laziali è complessa e attiene, per un verso, al problema della soggettività giuridica dei fondi di investimento immobiliari, sotto altro profilo, ai requisiti per l’esenzione degli immobili degli enti pubblici.

Sul primo profilo, la giurisprudenza di legittimità sembra al momento orientata a negare una soggettività giuridica ai fondi comuni di investimento, che andrebbero configurati come meri patrimoni separati. Per questo motivo, la soggettività passiva Ici/Imu è stata rinvenuta in capo alle società di gestione dei fondi (Sgr), titolari formali delle unità immobiliari (Cassazione 29888/2020).

La situazione è tuttavia parzialmente diversa nel contesto delle leggi di cartolarizzazione degli immobili pubblici. In particolare, in forza dell’articolo 2, Dl 351/2011, «soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell’articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l’imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell’articolo 3».

In proposito, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4138/2021, richiamata dai giudici laziali, ha rilevato, in via quasi incidentale, che «la proprietà sostanziale» dei beni immobili è in effetti del fondo, pur senza giungere ad una espressa qualificazione dello stesso come autonomo soggetto di diritto e dunque senza sconfessare il precedente del 2020. Proseguendo nell’esame interpretativo delle disposizioni di riferimento, la Corte ha inoltre osservato che per «soggetto gestore» non deve intendersi l’Sgr bensì l’ente pubblico che, in concreto, ha la disponibilità degli immobili oggetto di cartolarizzazione. Così decidendo, la Cassazione ha annullato l’accertamento emesso dal comune a nome della Sgr. La sentenza della Cgt Lazio è giunta alle medesime conclusioni, passando anch’essa dall’affermazione, non meglio esplicitata – ed anzi in parziale contrasto con altri passi della pronuncia - secondo cui gli effettivi titolari dovrebbero essere considerati i fondi immobiliari pubblici.

L’interpretazione così adottata comporta una ulteriore importante conseguenza, rimasta sullo sfondo, in quanto assorbita dalla decisione in ordine alla soggettività passiva. Se è l’ente pubblico utilizzatore cui deve fare carico il versamento dell’Imu, allora è in capo a questo – e non alla Sgr, che non potrebbe mai vantare agevolazioni di sorta - che occorre verificare eventuali cause di esonero dal tributo. E a tale riguardo, si ricorda che le unità esclusivamente adibite allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente sono esenti da imposta.