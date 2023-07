Immobiliare, acquisto dell'abitazione sempre più difficile per le famiglie di M.Fr.

Prezzi mediamente stabili, con una tendenza alla diminuzione del numero di compravendite e di mutui. Il mercato residenziale archivia «l'euforia post pandemica» - come ha detto Nomisma presentando oggi il suo osservatorio sul mercato immobiliare 2023 dedicato alle maggiori città italiane - ma vede addensarsi fitte nubi legate, in estrema sintesi, al futuro andamento di inflazione e provvedimenti deflattivi promossi dalle banche centrali. La preoccupazione per il rialzo repentino dei tassi è forte...