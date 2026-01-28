Immobiliare, calano gli acquisti attraverso le aste
Elaborazione Rina Prime: nel 2025 battuti 74.625 beni (-4,9% rispetto al 2024). Valore a base d’asta di 11,3 miliardi di euro
Lo scorso anno ci sono state 74.625 le unità immobiliari oggetto di asta in Italia nel 2025, con un controvalore (di base d’asta) di circa 11,3 miliardi di euro e offerte minime per circa 8,4 miliardi di euro. Si legge in un’analisi di Rina Prime elaborata su big data di Rina Prime Ares 2.0, su dati ufficiali del ministero della Giustizia, Associazione T6, Nomisma e Cerved. La flessione registrata quest’anno, precisa la nota di Rina Prime, interessa due tipologie procedurali su tre: le procedure ...