Immobiliare, In Europa residenze, logistica e retail guidano 200 miliardi di investimenti
Nonostante le molte incertezze, sia in Italia che nel continente il settore è cresciuto del 20% (e continuerà quest’anno). Nel 2026 atteso un ritorno dei capitali sugli uffici di fascia alta, nei Cbd e nei siti secondari presso infrastrutture di trasporto
Con l’inflazione vicina ai livelli target delle banche centrali, l’aumento del debito pubblico, l’incertezza della politica commerciale statunitense e le tensioni geopolitiche, gli investimenti immobiliari, in Italia ed Europa, crescono del 20%, rispettivamente a 12 e 200 miliardi. Si naviga nell’incertezza, senza sposare un Paese o un settore ma cercando le opportunità laddove si presentano, anche aprendosi a mercati prima sottostimati. Diversificando tra le asset class, cercando sponde con il private...